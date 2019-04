Landelijke Gilde plaatst nieuwe zitbank op Gastels in Waarschoot Joeri Seymortier

14 april 2019

09u52 0 Lievegem De Landelijke Gilde van Waarschoot bij Lievegem heeft een nieuwe zitbank geplaatst op een van de mooiste plekjes van het dorp: de Gastels.

Landelijke Gilde nam deel aan de ‘Bank vond plek’-actie. Bedoeling is om de mooie open landbouwgrond extra in de kijker te plaatsen. “In Waarschoot waren we als Landelijke Gilde op zoek naar een locatie waar je kan genieten van mooie landelijke ruimte”, zegt Joris Dewitte. “Als ideale locatie vonden we de Gastelwegel.”