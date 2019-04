KWB haalt Johan Verminnen naar Sint-Martinuskerk Zomergem Joeri Seymortier

15 april 2019

09u39 0 Lievegem KWB Zomergem haalt op zaterdag 27 april Johan Verminnen naar Lievegem, en doet dat voor het goede doel.

Het benefietconcert wordt georganiseerd ten voordele van Kom op tegen Kanker. Johan Verminnen zingt zijn bekendste hits vanaf 20 uur in de Sint-Martinuskerk in Zomergem. Kaarten kosten 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de kassa. Kaarten kunnen besteld worden op steyaert.wille@telenet.be.