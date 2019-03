Kokorico ontvangt gestrand feest na sluiting van Kompass Klub Sam Ooghe

17 maart 2019

12u59 0 Lievegem De dancing Kokorico in Lievegem heeft zaterdagavond het hiphopfeest Trillers ontvangen. Een statement, want Trillers kon eigenlijk niet doorgaan nadat de oorspronkelijke locatie, de Kompass Klub in Gent, op burgemeestersbevel gesloten werd - en dat is gevoelige materie.

Organisator Jef Willem zat sinds het nieuws van de sluiting woensdagnamiddag met de handen in het haar. De jonge ondernemer dacht zelfs even dat zijn concept - het feest vierde dit weekend de vijfde verjaardag - ten dode opgeschreven was. Hij belde locatie na locatie, maar niets bleek mogelijk: te kort dag, of te gevoelig, aangezien Kompass Klub gesloten werd naar aanleiding van een druggerelateerd overlijden.

Tot Kokorico Willem zélf belde. Trillers was er welkom. “‘Onze jongen’ hier stond machteloos”, legt zaakvoerder Roger Kerremans uit. “Een jonge ondernemer die zo in de problemen zit, die wilden wij helpen. Dat moet je ook doen in onze brache, vind ik. Elkaar steunen, want je hebt uiteindelijk een gemeenschappelijk doel. Het is samen rijk, of alleen dood.” Ook Willem was in de wolken. “Vanavond gaat om het principe. Deze samenwerking is een statement tegen de beslissingen van de stad Gent.”