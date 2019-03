Kinderen De Bron Lovendegem ontmoeten minister Crevits in Vlaams Parlement Joeri Seymortier

01 maart 2019

08u48 0 Lievegem Kinderen van basisschool De Bron in Lovendegem hebben stadsklassen in Brussel gehouden, en hebben het Vlaams Parlement bezocht.

De Meetjeslandse kinderen hadden in de plenaire zaal eerst een ontmoeting met minister Hilde Crevits, en daarna ook een ontmoeting met Bruno Vanobbergen. “Een luisterend oor voor de kinderen en dat was zeer hartverwarmend”, zeggen de kinderen. “We bezochten in Brussel ook het Muziekinstrumentenmuseum, het federaal parlement, het Atomium, de VRT en het Afrikamuseum.”