Ketnetband eerste topnaam voor kids op Rijvers Festival 2019 Joeri Seymortier

20 februari 2019

13u17 0 Lievegem Rijvers Festival in Zomergem wil er deze zomer zijn voor de hele familie, en zet dit jaar de Ketnetband op de affiche.

De Ketnetband komt op zondagnamiddag 11 augustus met live band, en voor het eerst naar Rijvers Festival. Later worden daar nog minstens drie topnamen speciaal voor de kinderen aan toegevoegd. “Rijvers Festival gaat dit jaar echt voor een grote affiche”, zegt Frederik Verhasselt. “We hadden al de komst van Clouseau Live, Bart Peeters en Maxi Jazz van Faithless bekend gemaakt. Maar ook voor kids gaat Rijvers Festival voor absolute topnamen. De eerste in die reeks wordt de Ketnetband. Zonder twijfel de meest swingende kidsband van het land. Al meer dan 15 jaar touren ze door Vlaanderen en zetten ze elk event op zijn kop. En nu voor het eerst ook in Zomergem.”

Weekendtickets zijn nu al te koop op www.rijversfestival.be. Er zijn speciale tarieven voor kinderen. Wie kleiner is dan 95 centimeter komt er zelfs gratis in.