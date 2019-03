Kerkbogen Waarschoot worden hersteld (en de andere plannen van Lievegem voor 2019) Joeri Seymortier

28 maart 2019

10u50 0 Lievegem De kerkbogen van de parochiekerk van Waarschoot zullen dit jaar hersteld worden. Lievegem heeft haar jaarplan met de investeringen voor 2019 klaar.

De bogen van de parochiekerk van Waarschoot gaan dit jaar hersteld worden. Rond de ‘nieuwe’ kerk staan nog de oude bogen van de uitgebrande kerk. Maar die bogen begonnen af te brokkelen. Zo erg dat er hekken rond geplaatst werden en moesten netten gehangen worden om vallende broksteken op te vangen. Dit jaar zullen de kerkbogen nu grondig hersteld worden.

Schepen van Financiën Kim Martens (CD&V) heeft woensdagavond op de gemeenteraad ook de andere investeringen voor dit jaar in kaart gebracht. De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw Administratief Cultureel Centrum in Lovendegem, de bouw van een nieuwe school in Vinderhoute en de bouw van een nieuwe gymhal in Waarschoot werden eerder al aangekondigd. “Maar we doen een pak meer”, zegt schepen Martens. “Het project De Passage in Waarschoot wordt afgewerkt, er komt een parking aan de pastorij van Beke, het schrijnwerk van het gemeentehuis van Zomergem wordt hersteld en we investeren in de bibliotheek. De belangrijkste wegenwerken zijn die van Daasdonk, Spinhoutstraat-Nekke, en de grondinname Vellare en Appensvoorde voor fietspaden.”