Inwoners Lievegem hebben elk 500 euro schuld (terwijl de Vlaming er 938 euro heeft) Joeri Seymortier

03 april 2019

09u58 0 Lievegem De schulden van de nieuwe fusiegemeente Lievegem zijn zwaar gedaald. Dat blijkt uit de eerste cijfers.

Gemeenten die voor een vrijwillige fusie kozen, krijgen van Vlaanderen een schuldenvermindering van 500 euro per inwoner. En dat voelt Lievegem nu ook. “Dat betekent voor Lievegem 13 miljoen euro in hoofdsom, maar eigenlijk 16,7 miljoen euro als je ook de intresten meetelt die we nu niet gaan moeten betalen”, zegt schepen van Financiën Kim Martens (CD&V). “We mogen ons vandaag een best financieel gezonde gemeente noemen, met een totale schuldenlast van 13,5 miljoen euro of iets meer dan 500 euro per inwoner. Dat is ver onder het Vlaams gemiddelde van 938 euro per inwoner. Eind 2017 bedroeg de schuld van de drie gemeenten samen nog 29 miljoen euro, of 1.100 euro per inwoner. De overname van de schulden door Vlaanderen, ingevolge de fusie, en de afbetalingen van de leningen in 2018 hebben de schuldenlast meer dan gehalveerd. Dat biedt mogelijkheden en voldoende beleidsruimte om de komende jaren te investeren in de toekomst van Lievegem en zijn inwoners.”