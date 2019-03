Instortingsgevaar na brand, brandweer moet dak afbreken Wouter Spillebeen

03 maart 2019

19u33 0 Lievegem In de Bekestraat in Lievegem (Zomergem), op de hoek met de Paterstraat, is zondagochtend vroeg een huis beginnen branden. De bewoners werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar bleken ongedeerd te zijn.

In alle vroegte werden de brandweer en de politie opgeroepen naar een uitslaande brand in het huis. De brandweer ging het vuur te lijf. Ze moesten niet vrezen dat het vuur zou overslaan naar een andere woning omdat er geen aanpalende huizen zijn. De bewoners, een koppel zestigers, werden ter controle overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo. Ze mochten het ziekenhuis snel weer verlaten, ze raakten niet gewond.

Omdat het huis vooral op de bovenste verdieping zwaar beschadigd raakte, was er een risico dat het dak zou instorten. De brandweer opteerde daarom om het dak van de woonst af te breken. Het huis is onbewoonbaar, dus de gemeente Lievegem voorziet tijdelijke opvang voor de bewoners. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar volgens de politie ontstond het vuur louter accidenteel.