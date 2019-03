Infoavond over reservatiestrook Schipdonkkanaal in Lievegem Joeri Seymortier

27 maart 2019

09u30 0 Lievegem De Vlaamse overheid geeft op donderdag 28 maart in Lievegem een infosessie over de stad van zaken van de reservatiestrook aan het Schipdonkkanaal.

“In West-Vlaanderen ligt de reservatiestrook vooral in agrarisch gebied, in Oost-Vlaanderen vooral in groengebied”, legt Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) uit. “In groengebied zijn de mogelijkheden tot verbouwen, herbouwen of functiewijziging beperkter. Een nieuw uitvoeringsplan wil deze ongelijkheid zoveel mogelijk wegwerken.”

Tot 10 mei kan je de nota raadplegen via www.omgevingvlaanderen.be/grup, en opmerkingen formuleren. Op donderdag 28 maart is er een infosessie in ’t Schaapstuk in Lievegem, doorlopend van 15 tot 20 uur.