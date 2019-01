Inbraak in het containerpark: elektrische apparaten en gereedschapskist gestolen Jeffrey Dujardin

24 januari 2019

12u08 0

In het containerpark aan het Hoekje in Lievegem (Waarschoot) is dinsdag ingebroken. De daders gingen via het treinperron van het station naar de zijkant van het containerpark. Daar knipten ze de afsluiting door, ze stalen een gereedschapskist en enkele elektrische apparaten. De lokale politie van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem is een onderzoek gestart.