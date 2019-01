Hoofdkwartier OCMW Lievegem zit in Sociaal Huis Waarschoot (maar ook elders zijn er zitdagen) Joeri Seymortier

Het hoofdkwartier van het OCMW van Lievegem krijgt een stek in het Sociaal Huis in Waarschoot.

De administratie van de nieuwe fusiegemeente Lievegem zit voornamelijk gecentraliseerd in Lovendegem, maar voor het OCMW blijft Waarschoot de uitvalbasis. “Het hoofdkwartier van het OCMW is het gebouw in de Kerkstraat 7 in Waarschoot”, zegt schepen Hilde De Graeve (CD&V). “Er blijven wel zitdagen in elk van de oude gemeenten, dus zowel in Waarschoot, Zomergem als Lovendegem. Onze diensten zijn ook altijd bereikbaar op afspraak.”

In Waarschoot vind je het OCMW in het Sociaal Huis in de Kerkstraat 7. In Zomergem zit het Sociaal Huis in de Dreef 20. In Lovendegem kan je terecht op het gemeentehuis, Centrumstraat 45. Het OCMW van Lievegem is voortaan bereikbaar via het nieuwe nummer: 09/396.23.00.