Heropening zwembad Zomergem voor derde keer uitgesteld Joeri Seymortier

10 januari 2019

16u27 0 Lievegem De heropening van het zwembad Den Boer in Zomergem wordt voor de derde keer uitgesteld.

De heropening werd eerst verschoven naar eind vorig jaar, dan naar 21 januari van dit jaar, maar ook dat zal nu dus niet gehaald worden. De gemeente Lievegem zal deze week nog een nieuwe streefdatum voor de heropening van het zwembad bekend maken. “Het zwembad van sportcentrum Den Boer is al maanden gesloten wegens renovatiewerken”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “Bij het opnieuw vullen van het zwembad werden een aantal bijkomende problemen vastgesteld. De aannemer werd geconfronteerd met dichtingsproblemen. Op bepaalde plaatsen moet de betegeling van het zwembad hersteld worden. Hierdoor zijn we genoodzaakt de heropening, die voorzien was op 21 januari, helaas opnieuw uit te stellen. Een nieuwe datum wordt deze week nog bekend gemaakt.”