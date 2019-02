Groen wil fietsstraten aan alle scholen in Lievegem Joeri Seymortier

01 februari 2019

10u42 0 Lievegem Groen wil de invoering van fietsstraten rond alle scholen van de nieuwe fusiegemeente Lievegem.

Een fietsstraat is een straat waar de fietsers baas zijn. Wagens mogen er wel in, maar ze moeten stapvoets rijden en mogen de fietsers niet voorbijsteken. “Wij willen in Lievegem zo’n fietsstraten rond alle scholen”, zegt gemeenteraadslid Annemie De Bie. “In Deinze hebben we gezien dat een bestuur in één legislatuur echt voor een fietsmentaliteit kan zorgen. Dat moeten we in Lievegem ook doen. Fietsstraten inrichten is ook meer dan enkel een verkeersbord plaatsen, en iets op de weg schilderen. Bij de opmaak van het mobiliteitsplan voor Lievegem, moet de veiligheid van fietsers en voetgangers echt voorop staan.”

Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) wil samen met de nieuwe bestuursploeg van Lievegem de tijd nemen om een goed mobiliteitsplan op te stellen. “De Kruisdreef in Zomergem is al een mooi voorbeeld van hoe we het willen aanpakken”, zegt Vermeire. “De zwakke weggebruiker zal zeker centraal staan in de opmaak van ons nieuw mobiliteitsplan.”