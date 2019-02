Groen wil ‘buurtkar’ lanceren: dienstverlening en winkel op wielen Joeri Seymortier

13 februari 2019

10u48 0 Lievegem Groen wil de buurtkar lanceren in Lievegem. Dat is een combinatie van een rijdende winkel en dienstverlening in de buurt.

Door de fusie van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem vreest Groen op termijn voor een afbouw van dienstverlening. “Een buurtkar kan een waardig alternatief zijn”, zegt Peter Cousaert (Groen). “Onder andere in Bornem is het project van de buurtkar een succes. In een soort busje kan je dan terecht voor basis dienstverlening waarvoor je anders naar het gemeentehuis moet. Je kan er ook heel wat informatie krijgen. En de buurtkar is ook een rijdende winkel. Zeker geen concurrentie van de huidige middenstand, maar net een versterking. Want in zo’n buurtkar kan je net lokale producten aanbieden, die door de lokale handelaar en producent aangeleverd worden.”

Het schepencollege van CD&V en Open Vld neemt nog geen standpunt in over de buurtkar, maar wil de mogelijkheden wel verder onderzoeken.