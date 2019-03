Groen Meetjesland wil verbreding Schipdonkkanaal definitief van de baan: “Zwaar ontgoocheld in keuzes Vlaamse regering” Joeri Seymortier

25 maart 2019

09u29 0 Lievegem Alle afdelingen van Groen in het Meetjesland scharen zich achter een definitieve afschaffing van de reservatiestrook voor een breder Schipdonkkanaal.

Groen Meetjesland vindt dat het na veertig jaar onzekerheid, tijd is voor een echte toekomstvisie voor het Schipdonkkanaal en omgeving. “Groen is zwaar ontgoocheld in de keuzes van de Vlaamse regering in dit dossier”, zegt Kristof Vandenberge van Groen Deinze-Nevele. “De reservatiestrook wordt maar deels versmald. Dit leverde een schrapping van ongeveer 115 hectare op. Maar de totale oppervlakte bedraagt meer dan 500 hectare.”

“Voor Groen is het duidelijk dat enkel een volledige schrapping een logische keuze is”, vult Mieke Schauvliege van Groen Aalter aan. “Door de reservatiezone te behouden blijft de Vlaamse regering kiezen voor een toekomstige verbreding van het Schipdonkkanaal. Dit staat haaks op de conclusies van alle uitgevoerde studies. De impact van dit megalomane project zou voor grote problemen van de waterhuishouding zorgen. Nu treden er in droge periodes zoals in de zomer van 2017 en 2018 al grote problemen op om voldoende water te voorzien.”

Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de buurt is een schrapping van de hele reservatiestrook een noodzaak. “Een volledige schrapping van de reservatiezone is ook cruciaal om de rechtszekerheid voor de vele bewoners en landbouwers in de regio te versterken”, zegt Peter Cousaert van Groen Lievegem. “Met de huidige halfslachtige beslissingen blijft de onzekerheid voor de bewoners groot.”