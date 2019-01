Goed nieuws voor inwoners van Lievegem: lagere belastingen meteen voor 6 jaar Goed nieuws voor burger, maar gemeente verliest inkomsten Joeri Seymortier

31 januari 2019

Lievegem De belastingverlaging die Lievegem doorvoert na de fusie wordt meteen doorgetrokken voor de zes komende jaren. De inwoners van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem zullen de komende zes jaar dus maar 7 procent gemeentelijke personenbelasting betalen. Goed nieuws voor de burger, maar de gemeente verliest wel elk jaar één miljoen euro inkomsten.

De gemeenteraad van Lievegem heeft een grote belastingverlaging goedgekeurd. Opvallend: niet voor een jaar, maar meteen al voor de volle legislatuur van zes jaar. De inwoners van Lievegem betalen vanaf nu 7 procent aanvullende personenbelastingen. “Dat was het laagste tarief van de drie gemeenten, dat al in Lovendegem van kracht was”, legt schepen van Financiën Kim Martens (CD&V) uit. “In Waarschoot was dat voor de fusie 7,5 procent en in Zomergem zelfs 7,8 procent. De belasting van de onroerende voorheffing op eigendommen wordt 834 opcentiemen, ook al het laagste tarief dat in Lovendegem gebruikt werd. Zomergem had 866 en Waarschoot 913 opcentiemen. We schrappen ook de algemene gezins- en bedrijfsbelasting van Waarschoot. In Zomergem werd dat drie jaar geleden al afgeschaft, en in Lovendegem bestond die niet.”

Het nieuwe tarief van Lievegem is eigenlijk de oude belastingvoet van Lovendegem. De Lovendegemnaar zal de verlaging dus niet voelen. “Maar we bouwen daar wel een nieuw administratief en cultureel centrum, en een nieuwe school in Vinderhoute”, klinkt het.

Meer met minder

De verlaging is goed nieuws voor de portemonnee van de Lievegemnaren. Maar een gemeente moet ook bestuurd worden, en daar is geld voor nodig. “Het wordt de grote uitdaging om in de fusiegemeente meer te doen, met minder middelen”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Door de belastingverlaging hebben we elk jaar ongeveer een miljoen euro minder inkomsten. Daar tegenover staat natuurlijk de fusiebonus die we van Vlaanderen gekregen hebben. Vlaanderen neemt voor 13 miljoen euro aan leningen van ons over. Als je daar ook de intresten bij telt die we daardoor niet moeten betalen, kom je op een fusiepremie van bijna 17 miljoen euro. Natuurlijk gaan we goed op onze centen moeten letten, en zal niet alles kunnen.”

Totaalplaatje

Nog opvallend in het verhaal. Groen onthield zich woensdagavond op de gemeenteraad als enige partij bij de stemming van de belastingverlaging. “Niet omdat wij tegen lagere belastingen zijn, maar omdat het voor ons onduidelijk is wat de gevolgen zijn van dat inkomstenverlies voor onze gemeente”, zegt Peter Cousaert. “Door de fusie heeft de gemeente wel een financiële bonus gekregen. Maar wat als de middelen op zijn? Gaat Lievegem de belastingen dan weer verhogen? En is de gemeente misschien van plan om extra retributies te voorzien om de kas dan toch te spijzen? Wij zouden graag het totaalplaatje van dit alles kennen”, klinkt het nog bij Groen.