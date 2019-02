Gehoorproblemen en slecht te been... maar 71-jarige ‘beroepsinbreker’ weet van geen ophouden OSG

06 februari 2019

12u58 0 Lievegem Sommige dieven leren het nooit. 71 jaar is René V., maar zijn gezegende leeftijd verhinderde hem niet om na meer dan 35 inbraken opnieuw toe te slaan. Hij riskeert voor de Gentse rechtbank een celstraf van twee jaar voor een inbraak in een lagere school in Lovendegem.

René V. is slecht te been, en horen lukt ook niet meer zo goed. Deze ochtend, voor de correctionele rechtbank, ging hij niet op de beklaagdenbank zitten, omdat hij anders rechter Hans De Waele niet kon horen. Voor de aanwezigen in het gerechtsgebouw leek het moeilijk te geloven dat deze man nog inbraken pleegt.

En toch is het zo, volgens het parket. Eind 2017 stelde de directie van een basisschool in Lovendegem vast dat er ingebroken was, en dat er een laptop verdwenen was. De schuldige? René V., die tijdens zijn dagelijkse route door het dorp hervallen was in oude gewoonten: stelen. In totaal heeft de man 10 veroordelingen achter zijn naam. Minstens 37 geslaagde diefstallen, en 16 pogingen. De laatste veroordeling dateert van 2011, toen de man een enkelband moest dragen.

Beroepsinbreker

Als het van het parket afhangt, vliegt de bejaarde man binnenkort achter de tralies - ondanks zijn gezegende leeftijd. “Dit is een beroepsinbreker", klonk het. “Wat kan ik nog meer vragen dan een effectieve straf? Wie in staat is om inbraken te plegen, is ook in staat om een gevangenisstraf uit te zitten. Twee jaar cel lijkt een passende bestraffing.”

De man zelf beweerde lang dat hij niets te maken had met het voorval, maar bekende uiteindelijk toch. Hij zou wel het raam niet geforceerd hebben van de school - “dat stond open", aldus de beklaagde, die met aandrang vraagt om niet naar de gevangenis te moeten.