Flitsmarathon: bijna één bestuurder op tien rijdt te snel in PZ Deinze-Zulte-Lievegem Sam Ooghe

04 april 2019

10u52 0 Lievegem De politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem heeft gisteren opvallend veel chauffeurs betrapt die te snel reden. De controle paste in het kader van de nationale flitsmarathon.

De politie controleerde in Deinze, Zulte en Lievegem 4.035 voertuigen. Daarvan reden 359 bestuurders te snel. Dat is zo'n negen procent. Een opvallend hoog cijfer. Ter vergelijking: het nationale gemiddelde van de laatste flitsmarathon, in oktober 2018, lag op 2,54 procent.

De hoogste snelheden werden gemeten in de Waalstraat in Zulte (110 km/u waar 70 km/u is toegestaan) en ter hoogte van de Oude Heirbaan in Deinze (100km/u in een zone 50).