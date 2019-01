Fikse boete en rijverbod voor man (21) na auto-ongeval onder invloed én zonder rijbewijs JDG

17 januari 2019

14u15 0 Lievegem Een 21-jarige man uit Lievegem moest zich donderdag voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij onder invloed van alcohol crashte met de auto van één van zijn vrienden. De passagier in de wagen raakte bij het ongeval lichtgewond. Bovendien was de man niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Het ongeval gebeurde eind januari in de buurt van Eeklo. Op terugweg van een nachtje stappen, reed de jonge chauffeur met de wagen van een vriend tegen een boom aan de kant van de baan. Naar eigen zeggen had de vriendengroep een BOB voorzien, maar die was volgens de verdediging te moe om zijn vrienden thuis af te zetten. Hij leende vervolgens zijn wagen uit aan aan de jongeman. “Mijn cliënt had te veel gedronken om te rijden, maar was op dat moment de meest nuchtere persoon van de groep”, stelt de verdediging.”Hij heeft vervolgens besloten om zelf achter het stuur te kruipen zodat hij en zijn vrienden thuis zouden geraken.”

De man had net zes uur rijles achter de rug, omdat zijn voorlopig rijbewijs onlangs was vervallen. “Vier dagen na de feiten, behaalde hij zijn volwaardig rijbewijs”, stelt de meester. De rechter sprak een geldboete uit van 3.250 euro, waarvan 1.650 euro met uitstel. Bovendien mag hij zijn wagen 36 dagen aan de kant laten staan.