Fietster (76) gewond na aanrijding aan Hoekje Jeffrey Dujardin

04 maart 2019

Een 76-jarige fietsster is vrijdagnamiddag rond 13.45 uur gewond geraakt bij een ongeval in Waarschoot, een deelgemeente van Lievegem. Een 53-jarige man reed er met zijn personenwagen Hyundai I20 in Hoekje richting Dorp. Ter hoogte van het kruispunt met de Kapellestraat reed hij een fietser aan die vanuit deze straat eveneens richting centrum reed. De vrouw van 76 kwam hierbij ten val. De vrouw werd gewond overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo.