Fietser (81) gewond na aanrijding in Zomergem OSG

10 januari 2019

17u06 0 Lievegem Een bejaarde fietser (81) is deze voormiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Motje, in Zomergem.

De vrouw werd rond half elf aangereden door een personenwagen, ter hoogte van supermarkt Aldi. De klap was wellicht niet bijzonder hard, maar de dame kwam wel slecht neer. Ze werd met de ziekenwagen afgevoerd naar het AZ Alma in Eeklo. De vrouw verkeerde op geen geen enkel ogenblik in levensgevaar.