Escortmeisje zorgt voor misverstanden bij Kunst Veredelt Joeri Seymortier

10 april 2019

12u07 0 Lievegem Koninklijke Toneelbond Kunst Veredelt Zomergem speelt hun nieuwe paasvoorstelling, deze keer het stuk ‘Verkeerd Verbonden’.

Het stuk vertelt het verhaal van Bob die van zijn beste vriend een origineel verjaardagsgeschenk krijgt. Hij mag voor een nachtje gratis een hotelkamer delen met een bloedmooi escortmeisje. Maar als in de kamer er naast een ander meisje zit te wachten op haar blind date, en de Franse ober zich met de zaak bemoeit, is de verwarring compleet.

De rollen gaan naar Isabelle Vanaelst, Katrien Taveirne, Lauren Tollens, Frank Lambrecht en Karim Gharsallah. Er wordt gespeeld in de zaal van de Sint-Martinusschool in de Dreef in Zomergem. Er zijn voorstellingen op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 april. Ook nog op donderdag 18 en vrijdag 19 april, telkens om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop. Kinderen en Opendoek: 8 euro. Reserveren kan via reservatie@kunstveredeltzomergem.be of 09/372.07.97.