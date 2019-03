Elektriciteitskast vernield door mestkar: buurt zonder stroom Jeffrey Dujardin

01 maart 2019

12u44 0 Lievegem In de Ronselestraat in Zomergem, deelgemeente van Lievegem, is deze ochtend een elektriciteitskast een kopje kleiner gemaakt door een boer en zijn mestkar.

Rond 6.15 uur reed de boer met zijn mestkar de kast voorbij, maar hij had niet opgemerkt dat aan zijn linkerkant de arm van de mestinjector was uitgeklapt. De arm kwam met een harde knal tegen de elektriciteitskast, die herleid werd tot schroot. Door het ongeval zat een deel van de buurt enkele uren zonder stroom. Die plek is een gekend gevaarlijk punt, je zit daar met een ferme wegversmalling.