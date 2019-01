Eerste editie Lievelink valt donderdag in 12.300 brievenbussen Joeri Seymortier

08 januari 2019

08u59 0 Lievegem De eerste editie van Lievelink, het nieuwe infoblad van de fusiegemeente Lievegem, verschijnt op donderdag 10 januari.

Het nieuwe infoblad vervangt de oude gemeentelijke infomagazines van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem. Het valt donderdag in de 12.300 brievenbussen van de nieuwe fusiegemeente. “De Lievelink zal tweemaandelijks verschijnen”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “De eerste editie die donderdag verschijnt, wordt een echt bewaarnummer. De eerste 18 pagina’s bundelen alle praktische informatie over onze nieuwe fusiegemeente. We geven onder andere de adressen en openingsuren van de diensten, we leggen nog eens uit hoe je best je adres schrijft, en wat de inwoners moeten doen van wie het adres wijzigt. In 2019 zullen alle diensten stap voor stap samensmelten. In Lievelink zullen we dat op de voet volgen.”

De tweede editie van Lievelink verschijnt op 28 februari. Verenigingen kunnen hun activiteiten insturen tot 4 februari. Info: communicatie@lievegem.be.