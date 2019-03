Eerste bouwproject fusiegemeente Lievegem: zo ziet nieuwe turnhal er uit Bouw van 1,4 miljoen euro start begin volgend jaar Joeri Seymortier

10u52 0 Lievegem De nieuwe fusiegemeente Lievegem legt 1,4 miljoen euro aan de kant voor de bouw van een nieuwe turnhal, naast de sporthal van Waarschoot. Het is meteen het eerste grote bouwproject van de nieuwe gemeente. De voorbereidingen zijn volop bezig, zodat begin volgend jaar met de bouw van de turnhal gestart kan worden.

De drie gemeenten Zomergem, Lovendegem en Waarschoot hebben elk hun sporthal, maar in Waarschoot komt aan de bestaande sporthal nu ook een nieuwe turnhal bij. De tweede sporthal zal daar vooral gebruikt worden door de plaatselijke turnclub. “Een dossier dat we destijds al in de gemeente Waarschoot opgestart hadden, en dat de nieuwe gemeente Lievegem nu verder zet”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “De sporthal van Waarschoot is echt veel te druk bezet. Er is daar letterlijk geen enkel vrij uur meer te vinden. Door de bouw van een nieuwe turnhal, kunnen we de bloeiende turnclub een nieuw onderdak geven. We gaan de club met 500 leden dus voor negentig procent uit de bestaande sporthal halen. Dat wil zeggen dat er daar dan weer een pak vrije uren komen voor andere sporten. Dus niet alleen de turnclub wint in dit project. Letterlijk alle sporten van Waarschoot en omgeving zullen er wel bij varen.”

Energiezuinig

De bouw van de nieuwe turnhal wordt geraamd op 1,42 miljoen euro. Er kan een subsidie van 250.000 euro binnen gehaald worden, in het kader van de bovenlokale sportinfrastructuur van Sport Vlaanderen. Dat subsidiedossier moet eerstdaags afgerond worden. De turnhal wordt 18 op 34 meter, en zal gebouwd worden rechts van de bestaande sporthal, in de richting van KFAC Waarschoot. Het wordt een gymhal voor drie disciplines: acro, tumbling en trampoline. “We gaan echt voor een energiezuinig gebouw, met een E-peil onder de veertig”, zegt schepen Martens. “Op het dak van de nieuwe turnhal, willen we een project met zonnepanelen uitrollen. Iets waar we burgers willen in laten participeren. Er komen in de turnhal twee kleine kleedkamers, maar wel zonder douches. Die kunnen in de bestaande sporthal perfect gebruikt worden. Ook de naastliggende kleedkamers van de sporthal zullen gebruikt kunnen worden. In de nieuwe turnhal voorzien we natuurlijk wel een eigen toilet.”

Aanloopstrook

Uniek in de bouw van de turnhal is de zeer lange aanloopstrook die aangelegd zal worden voor de tumbling. “Om subsidies binnen te halen is het belangrijk dat er een uniek element in het dossier zit. Met de extra lange aanloopstrook zijn we zeker uniek in het Meetjesland. Bij heel wat clubs moet de aanloop voor een tumbling in de gang starten, omdat de aanloopstrook veel te kort is. Wij gaan voor een aanloopstrook die zeker lang genoeg is”, zegt schepen van Sport Kim Martens nog.