Drie kindertoppers op Rijvers Festival: Nachtwacht, Maya en Campus 12 Joeri Seymortier

22 maart 2019

12u06 0 Lievegem Rijvers Festival in Zomergem haalt voor zaterdag 10 augustus drie kindertoppers binnen: Nachtwacht, Maya en Campus 12.

De drie namen komen allemaal uit de stal van Studio 100 en zijn momenteel razend populair bij het jonge volkje. Ze komen alle drie op zaterdagnamiddag naar het driedaagse festival. Weekendtickets kunnen nu besteld worden op www.rijversfestival.be of in De Scheve Zeven, op de Markt in Zomergem.