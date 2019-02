Doortocht van Ursel naar Zomergem eind april weer open voor verkeer Joeri Seymortier

28 februari 2019

Lievegem De doortocht van Ursel naar Zomergem gaat eind april weer open voor het verkeer.

De Gentseweg en de rest van de verbindingsbaan tussen Ursel en Zomergem is al dicht sinds half mei vorig jaar. De werken zouden eigenlijk eind vorig jaar al klaar geweest moeten zijn, maar ze lopen uit. Toen de werf al bezig was, werd beslist om in het stuk Rozestraat in Ursel toch ook nieuwe riolering te steken. Een beslissing die er voor zorgt dat de verbindingsbaan maanden langer dicht moet.

De laatste dagen wordt vooral in Zomergem gezegd dat de werken pas eind juni klaar zouden zijn, maar dat wordt ontkend door waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) van Aalter. “We hebben net een werfvergadering gehad, en daar werd ons bevestigd dat de weg ten laatste eind april weer open kan voor alle verkeer. Nog twee maanden geduld, en dan kan je weer gewoon van Ursel naar Zomergem rijden, en omgekeerd.”