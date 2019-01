Dit gaat Lievegem de komende zes jaar doen: fuiflocatie voor jeugd, nieuw gemeentehuis, nieuwe school in Vinderhoute Open Vld en CD&V stellen bestuursakkoord woensdag voor Joeri Seymortier

28 januari 2019

17u40 1 Lievegem Lievegem, de nieuwe fusiegemeente tussen Zomergem, Waarschoot en Lovendegem, heeft een bestuursakkoord klaar met de plannen voor de komende zes jaar. Onder andere een nieuw gemeentehuis en nieuwe fuiflocatie voor de jeugd, springen in het oog. Woensdagavond krijgt de gemeenteraad de plannen op haar bord, en kan er duchtig gediscussieerd worden.

Dat Lievegem een nieuw gemeentehuis wil bouwen in Lovendegem, werd eerder deze maand al bekend gemaakt. Maar Lievegem wil ook op zoek naar een geschikte fuiflocatie voor de jeugd. “Zelf als gemeente een fuifzaal bouwen, gaan we zeker niet doen”, zegt schepen van Financiën Kim Martens (CD&V). “Maar we willen wel dat er in Lievegem genoeg ruimte is voor de jeugd: van gezellige feestjes, tot een grote fuif. Een ideaal scenario is een overeenkomst met de privé, of een publiek-private samenwerking.”

Zwakke weggebruiker

Lievegem wil in haar mobiliteitsbeleid de nadruk leggen op voetgangers en fietsers. “De zwakke weggebruikers moeten overal meer ruimte krijgen”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Wat we zeker niet gaan doen, is nu snel enkele straten open gooien en aanpakken. Het eerste jaar willen we goed bestuderen hoe en waar we zaken kunnen verbeteren. Uit die resultaten gaan we een mobiliteitsplan opstellen voor het hele grondgebied van Lievegem, en dan pas gaan de werken volgen. Zomaar wildweg straten aanpakken zou geldverspilling zijn.”

Sport

Wat de sport betreft wil Lievegem specialiseren. Het zwembad van Zomergem heropent op 10 februari, en dat wil de fusiegemeente zeker behouden. In Waarschoot staat het dossier klaar om naast de sporthal een nieuwe turnhal bij te bouwen. Het is niet de bedoeling dat elk van de sporttakken volledig uitgebouwd worden in de drie dorpen.

Senioren

Lievegem wil een seniorenconsulent aanwerven. Hij of zij wordt het aanspreekpunt tussen de senioren en het gemeentebestuur. In elk van de drie dorpen wil Lievegem ook een ontmoetingsplek voor de senioren. Het dorpsrestaurant blijft wel enkel in Lovendegem, maar daar zijn ook de senioren van Waarschoot en Zomergem welkom.

Ondernemers

Er komt een ondernemersloket in Lievegem. Daar zullen zelfstandigen en handelaars terecht kunnen met alle vragen aan de gemeente. Het loket wordt het aanspreekpunt voor middenstanders, en van daaruit zullen ook acties opgezet worden om de lokale middenstand te ondersteunen.

Cultuur

Voor cultuur wil de nieuwe fusiegemeente vooral de tradities van de drie ‘oude dorpen’ blijven volgen. De verschillende subsidiereglementen zullen op mekaar afgestemd worden. “Elke vereniging zit echt in zijn dorp verweven, en dat moet ook zo blijven”, zegt burgemeester Vermeire. “We gaan in elk van de drie dorpen verder investeren. Waarschoot krijgt de Passage, Lovendegem krijgt het nieuwe Administratief en Cultuur Centrum. In Zomergem zitten we nog een jaar goed in ’t Schaapstuk en moeten we kijken wat de toekomst daar kan brengen.”

School

Het dossier van de bouw van een nieuwe gemeenteschool in Vinderhoute, moet in een stroomversnelling komen. Nog dit voorjaar wordt een noodschool gebouwd met containerklassen. Dan kan op de schoolsite zelf aan de bouw van de nieuwe school gestart worden. Gerechtelijke procedures houden die bouwwerken nu al jaren tegen.

Klimaatplan

Lievegem wil ook een klimaatplan uitrollen, bouwt aan een website zodat alle verenigingen kunnen zien welke gemeentezaal op welk moment nog vrij is om te boeken, en gaat sterk inzetten op digitale dienstverlening. Op de gemeentehuizen zelf zullen bezoeken op afspraak mogelijk worden.