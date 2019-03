De verkeerde bh? Lingerie Audace en La Luna helpen je zoeken naar de juiste maat Anthony Statius

07 maart 2019

De lingeriewinkels La Luna uit Waarschoot en Audace uit Eeklo doen mee aan de Lingerieweek 2019. Van vrijdag 8 maart tot en met zaterdag 16 maart kunnen vrouwen er gratis hun juiste bh-maat laten bepalen.

Maar liefst 70% van de vrouwen draagt een bh die hen eigenlijk niet pas. Dat zegt Fedelin, de federatie voor de zelfstandige lingeriedetaillist, op basis van een enquête onder haar leden. Om vrouwen te helpen zoeken naar de juiste maat organiseert Fedelin de Lingerieweek en met Lingerie Audace uit Eeklo en La Luna uit Waarschoot zijn er ook twee lingeriezaken uit het Meetjesland vertegenwoordigd.

“Een verkeerde bh-maat kan nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid en het uiterlijk van de buste”, zegt Katia Thomaes van La Luna. “Daarom nodigen we alle vrouwen uit voor een gratis pasbeurt en professioneel advies. Wie een bh koopt, krijgt nog een handzeepje mee.“

Fedelin werkt voor deze actie samen met Think-Pink. De opbrengst gaat integraal naar het Share your Care Fonds. Met de eerste editie in 2018 kon Fedelin 11.040 euro schenken. Meer info via www.lingerieweek2019.be.