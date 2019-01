Daniëlle Van den Heerick is ‘meest innovatieve ondernemer’ uit Waarschoot Joeri Seymortier

28 januari 2019

09u49 0 Lievegem Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen van Lievegem (LVZ) heeft aan Daniëlle Van den Heerick het ‘certificaat van innovatieve Waarschootse ondernemer 2018’ overhandigd.

‘Dit jaar zetten we een ondernemende duizendpoot in de kijker”, zegt Karolien Beké, voorzitter van LVZ Lievegem. “Danielle Van den Heerick stak mee haar schouders onder Amavita, de zaak van haar partner. Ze breidde het bestaande aanbod uit met onder andere feestzaalverhuur, danscursussen en culturele activiteiten. Ze opende eind vorig jaar ook het cultuurcafé Daantje. In het café kreeg cultuur een prominente rol.”

Daniëlle is de vijfde en laatste ondernemer die het certificaat van innovatieve Waarschootse ondernemer ontvangt. Vanaf dit jaar kunnen ondernemers uit volledig Lievegem zich kandidaat stellen.