Centraal nummer nieuwe fusiegemeente wordt 1.000 keer per week gebeld Joeri Seymortier

31 januari 2019

11u29 0 Lievegem Het nieuwe centraal nummer van de fusiegemeente Lievegem geraakt snel ingeburgerd, en wordt tot duizend keer per week gebeld.

09/396.23.00. Dat is het enige nummer dat de inwoners van Lievegem nog moeten bellen wanneer ze de gemeente of het OCMW nodig hebben. Alle oude telefoonnummers van de vroegere gemeentediensten van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem worden door het ene nieuwe telefoonnummer vervangen. “De vernieuwing is snel ingeburgerd, want het centraal nummer krijgt nu al duizend telefoontjes per week”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We zijn blij dat onze inwoners zo vlot meestappen in de vernieuwingen van de fusiegemeente. Via het gemeentelijk informatieblad en de nieuwe gemeentelijke website, hebben we iedereen zo goed mogelijk proberen te informeren.”