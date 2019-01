Buurtslagers opent vestiging in Carrefour Express Lovendegem Joeri Seymortier

15 januari 2019

09u36 0 Lievegem Carrefour Express op het dorp van Lovendegem opent een vestiging van de vleesketen Buurtslagers.

Het warenhuis in Lovendegem had tot nu geen verse beenhouwerij, maar verkocht voorverpakt vlees. Met de vestiging van Buurtslagers komt daar nu verandering in. “Voor vers vlees, ambachtelijke vleeswaren, belegde broodjes, frisse maaltijdsalades en een gevarieerd assortiment dagschotels en traiteurbereidingen kunnen onze klanten van Carrefour Express nu ook bij Buurtslagers in onze winkel terecht”, zeggen de zaakvoerders Frank en Patrice Engelschenschilt.

De beenhouwerij is net zoals het warenhuis zeven op zeven open. Op maandag van 7.45 tot 13uur, op dinsdag van 13 tot 19 uur, en van woensdag tot en met zondag telkens van 7.45 tot 19 uur.