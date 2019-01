Burgemeester weerlegt kritiek: “Schepencolleges fusiegemeenten te groot? We zijn met de helft minder!” Joeri Seymortier

06 januari 2019

15u16 0 Lievegem Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem is niet opgezet met de kritiek dat de schepencolleges van de nieuwe fusiegemeenten veel te groot zouden zijn.

Groen Aalter klaagde in onze krant aan dat de schepencolleges van de fusiegemeenten veel te groot zijn. Met acht of negen schepenen zijn de colleges van Aalter, Lievegem en Deinze even groot als die van pakweg Antwerpen. “In onze fusiegemeente daalde het aantal leden van het schepencollege met maar liefst de helft”, zegt burgemeester Tony Vermeire van Lievegem. “In Lievegem zijn er vandaag de helft minder schepenen, dan dat er vorig jaar in Zomergem, Waarschoot en Lovendegem samen waren. Echt wel een politieke afslanking.”

Dat de schepencolleges van de fusiegemeenten uit de streek vergeleken worden met die van Antwerpen vindt Vermeire ook niet kunnen. “Als je de schepencolleges van onze fusiegemeenten wil vergelijken met Gent of Antwerpen, dan moet je er ook de kabinetsmedewerkers van die grote steden bij tellen. Wij hebben die niets en doen alles zelf”, zegt de burgemeester nog.