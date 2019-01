Burgemeester Lievegem: “Kom niet massaal met identiteitskaart naar gemeentehuis!” Joeri Seymortier

04 januari 2019

09u50 0 Lievegem Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem roept de inwoners van de nieuwe fusiegemeente op om niet massaal met hun identiteitskaart naar het gemeentehuis te komen.

De gemeentehuizen van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem zijn deze week dicht, maar gaan op maandag 7 januari weer open. Elk van de 26.000 inwoners van Lievegem moet zijn of haar identiteitskaart laten aanpassen. Maar de burgemeester roept op om dat niet meteen te doen.

“De inwoners van de dertig straten die van naam veranderd zijn, hebben van ons al een brief gekregen voor de aanpassing van de elektronische identiteitskaart”, zegt burgemeester Tony Vermeire. “Daarin staat perfect uitgelegd wat moet gebeuren. Voor alle andere inwoners van Lievegem was er eerst een periode van een jaar voorzien voor de aanpassing. Maar minister De Crem heeft nu beslist dat we vijf jaar de tijd krijgen om alle andere identiteitskaarten aan te passen. We gingen in februari met die zware klus starten, maar door de langere termijn is er helemaal geen reden tot haast. Wij roepen de inwoners dan ook op om niet massaal naar het gemeentehuis te komen om hun identiteitskaart te laten aanpassen. Heel wat mensen moeten hun identiteitskaart de komende jaren sowieso laten vernieuwen. Je kan gerust wachten tot dan om alles te regelen. Zo wordt het ook voor ons personeel werkbaarder.”

Alle informatie over de aanpassing van de identiteitskaarten, vind je ook op www.lievegem.be.