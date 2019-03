Bouw 34 nieuwe assistentiewoningen: Ons Zomerheem wordt seniorendorp met 250 bewoners Seniorensite aan Dreef in Zomergem breidt opnieuw uit Joeri Seymortier

17 maart 2019

14u33 3 Lievegem Woonzorgcentrum Ons Zomerheem in Zomergem bij Lievegem bouwt volop aan 34 nieuwe assistentiewoningen. De site aan de Dreef wordt zo steeds meer een echt seniorendorp. Alles samen zullen daar tegen eind dit jaar 250 senioren wonen. “Je mag gerust stellen dat wij uitgroeien tot een eigen dorpje binnen het dorp”, zegt directeur Paul Stock.

Ons Zomerheem in Zomergem is ondertussen veel meer dan zomaar een rusthuis. Aan de straatkant van de Dreef worden momenteel 34 nieuwe assistentiewoningen gebouwd. “Die zullen tegen het einde van dit jaar klaar zijn”, zegt directeur Paul Stock. “Het gebouw heeft drie bouwlagen en een ondergrondse parkeergarage, waar plaats zal zijn voor zeventien wagens. Elk van de assistentiewoningen heeft een woonkamer, een tweepersoonsslaapkamer, aangepast sanitair, een berging en ook een rolstoeltoegankelijk terras of een tuintje. De woningen kijken uit op de Dreef of op de binnentuin. De nieuwe assistentiewoningen zullen enkel gehuurd kunnen worden, en zijn dus niet te koop.”

Je mag gerust stellen dat wij uitgroeien tot een eigen dorpje binnen het dorp. Paul Stock

Er zijn enkele ruime flats van 75 vierkante meter. Negen flats hebben ook een tweede slaapkamer, die ook kan ingericht worden als zorgkamer. “Die flats met twee slaapkamers zijn ideaal voor koppels waarvan de ene meer zorgbehoevend is dan de andere”, zegt Stock. “De bewoners van de assistentiewoningen kunnen rekenen op de dienstverlening van het woonzorgcentrum. Maar er is meer. We bouwen ook een polyvalente zaal van 135 vierkante meter groot, met een groot terras, een mooie zitruimte op de beide verdiepingen, en een speciale badkamer met een verstelbaar bad. Het volledige complex is perfect toegankelijk met de rolstoel. Ook de veiligheid staat voorop. Zo is er toegangscontrole met camerabewaking.”

Een thuis voor 250 senioren

Het bouwproject beslaat 3.300 vierkante meter en zal 5,5 miljoen euro kosten. Het wordt de kers op de taart van de hele woonzorgsite Ons Zomerheem. “In ons rusthuis verblijven vandaag al 162 bewoners. Ons kortverblijf heeft zes kamers, en sluit aan bij ons dagverzorgingscentrum waar elke dag 25 gasten een fijne dag beleven. We hebben op de site ook al 32 assistentieflats, die 22 jaar geleden gebouwd werden. Toen waren we een pionier in de streek. Maar de vergrijzing blijft zich doorzetten, dus moeten wij opnieuw bouwen. Met de 34 nieuwe assistentiewoningen die we nu aan het bouwen zijn, worden wij op termijn een thuis voor maar liefst 250 senioren. Je kan gerust stellen dat dit dus een dorpje binnen het dorp wordt”, zegt directeur Paul Stock nog.