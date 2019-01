Beruchte dief fietst rond op gestolen koersfiets en wordt betrapt door slachtoffer: veroordeeld tot halfjaar cel Sam Ooghe

14 januari 2019

13u02 0 Lievegem Een hardleerse dief uit Zomergem is door de Gentse correctionele rechtbank veroordeeld tot een halfjaar cel, omdat hij bewust rondreed met een gestolen koersfiets.

De feiten zelf dateren van 2017. In februari stelde een jongeman uit Zomergem vast dat zijn racefiets gestolen was. Vier maanden later zag hij plots hoe een andere man op zijn tweewieler reed. Het bleek te gaan om een beruchte dief, die in het verleden al veroordeeld werd voor diefstallen en zelfs inbraken. De man werd opgepakt, en het slachtoffer kreeg zijn fiets terug.

Volgens de rechtbank is het niet bewezen dat de man de koersfiets effectief zal gestolen heeft. Wel werd hij deze ochtend veroordeeld voor heling. Dat betekent dat hij bewust de gestolen fiets in ontvangst nam en gebruikte. Een halfjaar cel en en 800 euro boete zijn zijn deel.