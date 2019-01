Auto belandt in gracht in Bekestraat Jeffrey Dujardin

30 januari 2019

10u36 0 Lievegem In de Bekestraat in Zomergem, deelgemeente van Lievegem, is deze ochtend een wagen in de gracht belandt. De chauffeur kwam er zonder schrammen vanaf.

De sneeuwzone die deze nacht over het land trok heeft vroeg in de ochtend al zijn tol geëist. Een wagen die in de Bekestraat in Zomergem, deelgemeente van Lievegem, begon te slippen en schoof de gracht in. De chauffeur kwam er met de schrik vanaf, hij raakte niet gewond, en kon met de hulp van omstaanders uit de wagen kruipen. Vroeg in de ochtend belandde er ook al een wagen in de gracht op het Jagerpad in Waarschoot, ook die bestuurder kwam er zonder schrammen vanaf.