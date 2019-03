Appensvoordestraat Lovendegem krijgt vrijliggende fietspaden Joeri Seymortier

Lievegem Er komen vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de Appensvoordestraat in Lovendegem, deelgemeente van de fusiegemeente Lievegem.

De gemeente wil binnenkort nieuwe rioleringen en een nieuw wegdek leggen in de Appensvoordestraat. “We willen daar onder andere twee vrijliggende fietspaden realiseren”, zegt schepen Chris De Wispelaere (CD&V). “Voor de nieuwe rijweg en de fietspaden is er meer plaats nodig dan er vandaag is. Daarom gaan we op 45 plaatsen privé-grond moeten verwerven. We voorzien als gemeente 675.000 euro om de eigenaars daarvoor te vergoeden. Wanneer de werken in de Appensvoordestraat uitgevoerd zullen worden, zal afhangen van de snelheid waarmee de grondinnemingen kunnen gebeuren.”