Ann Coopman stopt (noodgedwongen) met politiek: laatste burgemeester Waarschoot gaat voluit voor gevecht tegen kanker “Klassedame heeft veel gerealiseerd in Waarschoot” Joeri Seymortier

01 maart 2019

15u56 0 Lievegem Ann Coopman, de laatste burgemeester van het onafhankelijke Waarschoot, stopt met politiek. Coopman kampt opnieuw met ernstige gezondheidsproblemen, en heeft deze week beslist om voluit voor die strijd te gaan. Ann Coopman zou schepen worden in de nieuwe fusiegemeente Lievegem, maar die eed heeft ze nog niet afgelegd.

Ann Coopman vocht vorig jaar tegen kanker, maar kon na de zomer met trots zeggen dat de behandeling aansloeg en dat ze aan de beterhand was. Coopman kreeg een mooie plaats op de lijst van CD&V in de nieuwe fusiegemeente Lievegem, en haalde 1.092 voorkeurstemmen. Genoeg voor een zitje als schepen in de nieuwe fusiegemeente. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen werd ze opnieuw ziek, waardoor ze op 2 januari de eed als schepen niet kon afleggen. Die uitgestelde eedaflegging stond normaal deze week op de agenda van de gemeenteraad, maar opnieuw moest Coopman forfait geven. Nu maakt burgemeester en partijgenoot Tony Vermeire bekend dat Ann Coopman de eed niet zal afleggen en beslist heeft om met politiek te stoppen. “Omwille van ernstige gezondheidsproblemen heb ik besloten om mijn mandaat als raadslid en schepen niet op te nemen”, is de enige reactie die Coopman momenteel wil en kan afleggen.

Engagement

Burgemeester Tony Vermeire ging zijn collega deze week nog bezoeken. “Vandaag kondigen we jammer genoeg de uitstap van een grote dame in de politiek aan”, zegt burgemeester Vermeire (CD&V). “Ann Coopman stopt met politiek. Ze heeft heel wat gedaan voor de gemeente Waarschoot. Collega Coopman mag onder andere de dorpskernvernieuwing van Waarschoot, de oprichting van kinderopvang Domino, de uitbouw van de Academie, de renovatie van het gemeentehuis van Waarschoot, het dossier van De Kring en de renovatie van de oude jongensschool tot haar verwezenlijkingen rekenen. Ik ben Ann heel dankbaar. Met deze klassedame werd veel gerealiseerd in Waarschoot. Haar engagement, sterke mening en inzet typeren haar.”

Sinds 1995

Ann Coopman is een telg van de Coopman-familie van vleesfabriek Ter Beke langs de N9 in Waarschoot. Begin 1995 werd ze schepen in Waarschoot. Ze bleef ook na de verkiezingen van 2000 en 2006 schepen in Waarschoot. Halverwege die laatste bestuursperiode, begin 2009, volgde ze partijgenoot Ghislain Lippens op als burgemeester. Ann Coopman was degene die samen met Tony Vermeire en Chris De Wispelaere de vrijwillige fusie in gang stak. Ze was de laatste burgemeester van de onafhankelijke gemeente Waarschoot. In Lievegem zou ze schepen worden, maar die eed heeft ze nooit afgelegd.

Opvolging

CD&V Lievegem moet nu dus op zoek naar een opvolger voor in het schepencollege. “Maar uit respect voor Ann is dat nu even nog niet aan de orde. Een nieuwe schepen aanstellen kan ten vroegste in de gemeenteraad van 27 maart”, klinkt het.