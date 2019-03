Als het nu niet duidelijk is? Molendreef Lovendegem is een ‘fietsstraat’ Joeri Seymortier

04 maart 2019

20u08 0 Lievegem Boven de Molendreef in Lovendegem bij Lievegem hangt een meterslang spandoek dat de fietsstraat beter moet aanduiden.

Een tijd geleden voerde het toenmalige gemeentebestuur van Lovendegem een fietsstraat in, in een deel van de Molendreef. Auto’s mogen daar maximum dertig per uur rijden, en mogen fietsers niet inhalen. Maar veel chauffeurs hebben dat nog altijd niet door. “Om het concept nog duidelijker te maken, heeft het Lovendegems college eind vorig jaar nog beslist om grote spandoeken boven de Molendreef te hangen”, zegt oud-schepen en huidig gemeenteraadslid Vincent Laroy (Open Vld). “Die spandoeken hangen nu, en moeten de grote rode waarschuwingsborden vervangen. De spandoeken maken het nu echt wel duidelijk dat voertuigen achter de fietsers moeten blijven.”