Afscheid van Ann Coopman (57): “Je kreeg te weinig tijd, maar hebt er veel mee gedaan” Waarschoot neemt massaal afscheid van oud-burgemeester Joeri Seymortier

07 april 2019

10u50 0 Lievegem Waarschoot heeft zaterdag massaal afscheid genomen van Ann Coopman. De laatste burgemeester van het Waarschoot voor de fusie, verloor op haar 57ste de strijd tegen kanker. De begrafenis vond eerder plaats in intieme kring, maar zaterdag was er nog een afscheidsviering zodat iedereen afscheid kon nemen.

De familie had vorige week donderdag al in intieme kring afscheid genomen, rond de urne van Ann Coopman. Zaterdag was er in de Sint-Ghislenuskerk dan nog een afscheidsviering, rond een grote foto waarop Ann iedereen met een stralende glimlach aankeek. “Jullie talrijke opkomst betekent echt heel veel voor ons”, nam de dochter het woord bij het begin van de dankviering. “Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen. Je kreeg te weinig tijd, maar je hebt er wel heel veel mee gedaan. Mama zag ons graag en was echt fier op ons. We hebben de voorbije maanden ook veel steun gevoeld. Toen papa ’s ochtends de krant uit de brievenbus ging halen, vroeg mama altijd of er geen fanmail voor haar bij zat. Tot het einde is ze blijven hopen. Nu moeten we allemaal samen door dit verlies. We gaan dat doen zoals ook mama dat zou doen: met een vleugje humor met een scherp randje.”

‘Maatje’ Ann

In de kerk zaten heel wat inwoners van Waarschoot en Lievegem, maar ook veel prominenten. Er waren heel wat burgemeesters uit het Meetjesland. Ook oud-burgemeesters uit haar beginjaren kwamen afscheid nemen. Net als minister Pieter De Crem, voormalig minister Joke Schauvliege en gewezen gouverneur Jan Briers. Burgemeester Tony Vermeire van Lievegem nam het woord: “We nemen veel te vroeg afscheid van ons maatje Ann. Elk jaar trakteerde je de bevolking op maatjes, dus je was echt wel een maatje van velen. Een vriend van iedereen, een lieve moeder, een trotse grootmoeder en een sterke burgermoeder. In 1995 kwam je in het schepencollege van Waarschoot, en dat was toen nog een echt mannenbastion. Maar je hebt altijd voor je dossiers gevochten. Door jou kwam de kinderopvang Domino er, de jeugdlokalen werden gebouwd en je was ook de moeder van de fusie Lievegem. Jij was het die tijdens het openingsfeest van AZ Alma tegen collega Chris De Wispelaere en mezelf zei dat we de koppen eens moesten samen steken. Toen we bij jou kwamen, had je al een dik dossier voor een mogelijke fusie voorbereid. Je was altijd een koploper, ook al was er tegenwind. Een moeder geeft nooit op en blijft gaan. We gaan ons vasthouden aan duizend mooie herinneringen. Bedankt voor je onophoudelijke inzet. We zullen je missen”, zei de burgemeester.

Eenvoud

Op het bidprentje van Ann Coopman staan maar enkele zinnen. Maar ze zeggen wel alles van hoe en wie Ann was. “Ze hield van eenvoud. Van gewoon en normaal. Zonder glans en zonder maskers. Zonder slingers en poeha, zodat je ziet wat het is. Eenvoud is bijzonder”, staat er te lezen.