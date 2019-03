Affiche Rijvers Festival wordt alsmaar indrukwekkender: ook Laura Tesoro zal de festivalweide doen dansen Anthony Statius

06 maart 2019

Rijvers Festival voegt met Laura Tesoro nog maar eens een grote naam toe aan de affiche. Laura staat op zaterdag 10 augustus om 20 uur op de Stars-stage, net voor het live-optreden van Bart Peeters dus.

Maxi Jazz van Faithless, Clouseau, Bart Peeters, de Ketnetband en nu Lauro Tesoro; de affiche van Rijvers Festival wordt alsmaar indrukwekkender. En er volgen nog grote namen, onder meer voor de vrijdag.

“Je merkt het, we gaan voor een absoluut topweekend met de grootste artiesten”, klinkt het bij de organisatoren. “Laura is bijzonder eigentijds en staat voor topkwaliteit, jong talent en veel sfeer. Helemaal Rijvers Festival dus. De ticketverkoop gaat hard. Laura zal een full live optreden geven met haar allergrootste hits zoals What’s the Pressure en Higher. Begin dit jaar won de zangeres/presentatrice nog twee gouden K’s voor Tv-ster van het jaar en Coole Chick. Ze is binnenkort ook te zien in het nieuwe seizoen van Liefde voor muziek. Wie hét festivalweekend in onze streek niet wil missen, is er best snel bij.”

Rijvers festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus. Je kan tickets kopen voor het hele weekend. De weekendtickets kosten 55 euro voor de volle drie dagen voor volwassenen en 30 euro voor kinderen. En vanaf nu zijn er ook dagtickets: die kosten 34 euro voor volwassenen en 16 euro voor kinderen. Wie kleiner is dan 95 centimeter, komt er gratis in. Tickets kan je nu bestellen op www.rijversfestival.be of in café De Scheve Zeven op de Markt in Zomergem.