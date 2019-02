A-Mode langs N9 in Waarschoot opent op vrijdag 1 maart Joeri Seymortier

15u55 0 Lievegem De nieuwe winkelketen A-Mode opent op vrijdag 1 maart een nieuwe winkel langs de N9 in Waarschoot.

Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 maart organiseert A-mode een groot openingsweekend in de nieuwe winkel langs de Hendrik Consciencelaan 55 in Waarschoot. De modezaak komt in een nieuw pand op de plaats waar lang het zogenaamde spookwarenhuis stond. Twintig jaar lang stond daar een lege winkel. Het was de bedoeling dat Intermarché daar ooit zou komen, maar dat is nooit gebeurd.

A-Mode is ondertussen een gevestigde modenaam in West-Vlaanderen, met kledingwinkels in onder andere Brugge, Oostende, Aartrijke, Veurne en Poperinge. Ook in Moeskroen is er een winkel. Lievegem wordt de eerste Oost-Vlaamse locatie.