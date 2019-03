240 kinderen vrijdag straat op voor beter klimaat Joeri Seymortier

14 maart 2019

16u04 0 Lievegem Lievegem neemt op vrijdag 15 maart deel aan de internationale klimaatmarsen. Maar liefst 240 leerlingen komen de straat op.

Veertien klassen van basisschool De Bron in Lovendegem bij Lievegem stappen vrijdag mee in de klimaatmars. De plaatselijke klimaatmars begint vrijdag om 14 uur aan Molendreef 16 in Lovendegem, zo richting Dorp en de Centrumstraat”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “De kinderen zullen even halt houden aan het gemeentehuis, en stappen dan door naar de school in de Kasteeldreef, om de mars daar dan op de speelplaats te stoppen.”

Tijdens de klimaatmars is er verkeershinder. Vrijdagnamiddag zal het verkeer tijdelijk een omleiding moeten volgen via Sportstraat, Tennisstraat, Warandestraat, Vellare, Vaarstraat, Larestraat, Kasteeldreef en omgekeerd. Meteen na de klimaatmars zullen de straten weer opengesteld worden.