“We zijn dankbaar, maar we zijn er zeker nog niet”, Marianne mag maandag terug op onderzoek, ook bedrijf uit Oudenaarde wil in de bres springen

Marianne lijdt aan helse chronische rugpijn, maar krijgt geen nieuwe batterij voor pijnbestrijder

Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

20 januari 2019

12u02 0 Lievegem Is er licht aan het einde van de tunnel voor het Marianne (59) en Christian (67) Bekaert? Nadat ze hun verhaal in onze krant deden, mag Marianne maandag opnieuw op onderzoek in het AZ Maria Middelares. Ook een bedrijf uit Oudenaarde - gespecialiseerd in pijnverlichtende toestellen - wil het koppel nu gratis uit de nood helpen. “We zijn dankbaar voor alle hulp en aandacht die we krijgen, maar we zijn er zeker nog niet.”

“Die pijn, ik kan zo niet meer leven”, na maar liefst 23 operaties aan haar rug, was het leven voor Marianne (59) stilaan onleefbaar geworden. In 2002 kreeg ze op 42-jarige leeftijd een neurostimulator. Een toestelletje - niet veel groter dan een stopwatch - dat met behulp van elektrische pulsen de pijnsignalen tussen de ruggenmerg en de hersenen verstoort.

Lange lijdensweg

“Ze heeft een énorm zwaar parcours afgelegd. Al die operaties hebben hun tol geëist, en de pijn was te groot” ,weet haar man Christian. “Na overleg met verschillende dokters is er besloten om een neurostimulator te plaatsen.”

Mijn vrouw moest extra medicatie nemen om de pijn te onderdrukken, anders was het gewoon niet leefbaar. Christian Bekaert

De neurostimulator bracht tot 2016 soelaas, maar dan begaf de batterij het voor de eerste keer. “Mijn vrouw moest extra medicatie nemen om de pijn te onderdrukken, anders was het gewoon niet leefbaar. Kort daarna kreeg ze een nieuwe neurostimulator. Maar alweer sloeg het noodlot toe.”

De batterij van het toestel begaf het na amper twee jaar opnieuw. Tot overmaat van ramp kwam Marianne op vijf december 2018 zwaar te val in haar badkamer. Ze werd voor twee dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Het koppel zag tijdens de feestdagen veel zwarte sneeuw: door een nieuwe regelgeving, komt Marianne niet meer in aanmerking voor een nieuwe batterij. Sinds 1 januari 2018 is de reglementering rond de terugbetaling van neurostimulatoren veranderd. “Om misbruik te voorkomen”, zegt Christian. “We zijn doorverwezen naar de pijnkliniek van AZ Maria Middelares. Een team van artsen heeft onze aanvraag bekeken, maar het antwoord was negatief: Marianne Komt niet in aanmerking voor een nieuwe batterij.”

Nieuw onderzoek

Ten einde raad besloot het koppel om naar de media te stappen met hun verhaal. Nadat onze krant contact opnam met het AZ Maria Middelares, kreeg Marianne te horen dat ze een nieuwe afspraak kreeg. “We zijn woensdag langs geweest. Maandag moeten we er terug staan voor een nieuw onderzoek”, zegt Christian.

Het verhaal van Marianne en Christian wist heel wat mensen te raken. “We worden regelmatig gecontacteerd door mensen die ons hun steun betuigen.” Een bedrijf uit Oudenaarde wil zelf een stapje verder gaan en het koppel uit de nood helpen. “Wij zien zo’n situaties in onze sector helaas te vaak”, klinkt het bij Home Health products. “Wij waren meteen gepakt door het verhaal én willen Marianne helpen.”

“We hebben ondertussen contact gehad met het bedrijf”, weet Christian. “Volgende week mogen we langskomen om het hun toestellen uit te testen. Als het voor haar helpt, mogen we het gratis en voor niets bijhouden.”

Er is hoop dus hoop voor koppel. Maar zekerheid is er alles behalve. “Er zijn nieuwe positieve wendingen, dat zeker. We zijn dankbaar voor alle hulp, en hopen natuurlijk dat het iets uitmaakt. Maar ik ga pas echt tevreden zijn als mijn vrouw een nieuwe batterij krijgt voor haar neurosimulator.”

