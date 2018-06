Zomerbraderie op kinderboerderij 22 juni 2018

02u40 0

Kinderboerderij 'Het Hemelsdierenrijk' in Hemelveerdegem gooit zondag haar deuren open. Iedereen is er van 13 tot 19 uur welkom voor een zomerbraderie met creatieve en leerrijke kraampjes voor jong en oud, kinderanimatie en schminken. De toegang is gratis. Meer info via www.hethemelsdierenrijk.be. (TVR)