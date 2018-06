Zolder basisschool De Kei wordt danszaal 12 juni 2018

02u54 0 Lierde De Vlaamse regering kent een subsidie van 170.000 euro toe aan de gemeente Lierde en basisschool De Kei voor de uitbouw van een polyvalente sport- en danszaal op de zolder van De Kei. Die zal vooral ten dienste staan van de Lierdese dansverenigingen.

Lierde is al enige tijd op zoek naar accommodatie voor de dansverenigingen in de gemeente. Daarom werd samen met basisschool De Kei een voorstel ingediend om de zolder van de school om te bouwen tot danszaal. "De zolderverdieping van de school wordt momenteel enkel gebruikt als opslagruimte, maar biedt veel potentieel", zegt burgemeester Jurgen Soetens (CD&V). "We kunnen er een sportzaal van zo'n 100 vierkante meter creëren." De Vlaamse regering wil schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren openstellen en is het project genegen. Daarom kent ze de gemeente nu een subsidie van 170.000 euro toe. "Een mooi bedrag, waar we ontzettend blij mee zijn. We schatten dat de totale werken ons zo'n 300.000 euro zullen kosten."





Volgens de burgemeester staat het nog niet vast wie er precies gebruik zal kunnen maken voor de infrastructuur. "We denken in eerste instantie aan onze dansverenigingen, maar misschien is er ook ruimte genoeg om er yogalessen of gevechtsporten te laten doorgaan. We zullen binnenkort met alle potentiële gebruikers rond de tafel zitten", kondigt Soetens aan. "De danszaal wordt alvast een mooie uitbreiding van het sportaanbod in onze gemeente. Dit pal in het centrum en naast de nieuwe recreatiesite." (TVR)