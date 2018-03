Zeskoppige drugsbende opgerold 03 maart 2018

Na maanden intensief speurwerk slaagde de lokale politie van Geraardsbergen-Lierde erin een bende in kaart te brengen die verdovende middelen in Geraardsbergen en omgeving verhandelde. "Bij een huiszoeking in Lessen werden 422 gram speed en 130 gram cannabis in beslag genomen, in Geraardsbergen, Brakel, Lierde en Lessen auto's en een motor. De onderzoeksrechter in Oudenaarde hield vier verdachten aan, twee anderen werden vrijgelaten. Het gaat om vijf mannen en één vrouw tussen de 27 en 43 jaar, allen uit het Geraardsbergse. Zij zijn geen onbekenden", zegt persmagistraat Eva Brantegem. (FEL)