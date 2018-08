Zes automobilisten hebben glas te veel op Frank Eeckhout

13 augustus 2018

Bij een alcoholcontrole van de verkeersdienst van politie Geraardsbergen/Lierde werden zes automobilisten betrapt met een glas te veel op achter het stuur.

De politie controleerde in de nacht van zaterdag op zondag 61 bestuurders in de Dorpstraat en Waegbergdries in Lierde. Eén van hen blies alarm. Zijn rijbewijs werd voor drie uur ingetrokken en hij betaalde ter plaatse een boete van 179 euro. Vijf bestuurder bliezen positief. Vijf rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en twee rijbewijzen werden voor zes uur ingehouden. Eén voertuig was niet verzekerd en werd meteen aan de klem gelegd. Ten slotte werd nog proces verbaal opgemaakt tegen een bestuurder omdat die zich weerspannig gedroeg.