Workshop geestelijk gezond ouder worden 01 maart 2018

In het gemeentehuis van Lierde wordt op donderdag 15 maart van 14 tot 16 uur een workshop rond geestelijk gezond ouder worden georganiseerd.





Gelukkig oud worden is niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens de workshop leer je wat er verandert in het leven van senioren en hoe je als oudere omgaat met deze veranderingen. Daarnaast worden er ook 10 tips meegegeven om fit te blijven in je hoofd. Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via 055/43.10.31 of senioren@lierde.be. (TVR)